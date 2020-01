Weinstein — Mark Lennihan/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Procès Weinstein : « Il m’a violée, j’ai eu peur pour ma vie », témoigne l’actrice Annabella Sciorra

Elle a témoigné pendant près de cinq heures. La voix posée, ravalant brièvement quelques larmes, l’actrice Annabella Sciorra l’a assuré aux douze jurés : « J’ai tenté de le repousser. J’ai donné des coups de poing et des coups de pied. Il m’a immobilisée et il m’a violée. » Dans le box des accusés, au second jour des plaidoiries de ce procès emblématique du mouvement #MeToo, Harvey Weinstein est resté impassible.

Tempête Gloria : Le bilan grimpe à 11 morts en Espagne, quatre personnes toujours portées disparues

Si elle ravage les littoraux espagnols et français, la tempête Gloria a fait au moins 11 victimes en Espagne, selon un dernier bilan des autorités locales. Des recherches sont en cours pour retrouver au moins quatre personnes disparues. En visite en Catalogne et aux Baléares, deux des régions les plus touchées, le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez a annoncé la tenue vendredi d’une « réunion en urgence afin d’activer tous les mécanismes » pour répondre aux dégâts occasionnés par ces intempéries. « Nous n’allons pas lésiner sur les ressources », a-t-il promis.

Réforme des retraites : Carrière complète, pénibilité, valeur du point... Les réponses du député LREM Olivier Véran à vos questions

Alors que les deux projets de loi créant un « système universel » des retraites par points sont présentés en Conseil des ministres ce vendredi, 20 Minutes vous a proposé de transmettre vos interrogations à un défenseur du projet de loi, le député La République en marche Olivier Véran, l’un des rapporteurs de la réforme à l’Assemblée nationale. Age pivot, carrière complète, prise en compte de la pénibilité… Venez découvrir les réponses du député LREM à vos questions