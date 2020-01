VOUS TEMOIGNEZ Parce qu’il n’y a pas d’âge pour trouver l’amour, on peut être quinqua et plus et s’inscrire sur une appli pour faire des rencontres

Les quinquas et plus sont aussi présents sur les applis de rencontre pour trouver de l'amour. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Partager des dîners romantiques, trouver quelqu’un avec qui l’on se sente bien au quotidien et contre qui on peut coller ses pieds froids durant les nuits d’hiver, c’est l’envie de beaucoup de célibataires en mal d’amour. Et parce qu’il n’a pas d’âge, l’amour, on peut être quinqua ou plus et espérer encore que Cupidon décoche une de ses flèches pour nous.

Mais comment faire de nouvelles rencontres quand on n’en a plus l’habitude ? Comment séduire lorsque l’on sort d’un long mariage ? Beaucoup, à l’instar de leurs propres enfants, tentent leur chance sur les applis de rencontres. Et là, c’est un nouveau monde qu’il faut découvrir, avec des codes de séduction qui ont changé, et des échanges de longs messages ou d’appels avant de se rencontrer « dans la vraie vie ».

Est-ce votre cas ? Pourquoi avez-vous opté pour ce mode de rencontre ? Quel âge avez-vous et sur quel site de rencontres avez-vous choisi de vous inscrire ? Est-ce une appli de rencontres spécialisés pour les quinquas et plus ou pas ? Pourquoi ? Comment appréhendez-vous de communiquer en ligne avec un homme ou une femme ? Est-ce facile ou non ? Sur ces applis, avez-vous trouvé l’amour de votre vie, des amants ou amantes d’une nuit ? Racontez-nous.