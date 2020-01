ACTU Parce qu’entre vous et nous, c’est du sérieux, voici notre sélection d’articles qui donnent à réfléchir

Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre coeur et à votre tête. — Canva / 20 Minutes

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. Le virus de la peur

Quel est donc ce nouveau coronavirus qui a atteint la ville de Wuhan au mois de décembre et a déjà fait plus de 40 morts en Chine ? L’Organisation Mondiale de la Santé est inquiète d’autant que des mouvements de population se profilent pour le Nouvel an chinois.

2 - Souvenirs pour Sala

Il y a un an, le 21 janvier, Emiliano Sala disparaissait dans un accident d’avion. Un jour sombre pour ses proches, le FC Nantes. Un jour pas comme les autres pour la rédaction de 20 Minutes. Sidération, tentative de confirmation, émotions… Cela s’entend et s’écoute dans ce podcast original.

3. Question de nuance (politique)

La décision de l’exécutif de ne plus attribuer de « nuance » politique aux candidats aux prochaines élections municipales dans les communes de moins de 9.000 habitants, passe mal auprès de l’opposition. Emmanuel Macron et sa majorité tentent-ils de minorer une possible défaite à ce scrutin électoral ? Faites-vous votre avis en passant par ici.

4. C’est long, mais c’est pas bon

Rien que pour vos cheveux, serions-nous en train de connaître la suite du film avec Adam Sandler ? L’histoire est pourtant bien réelle. En Inde, la jeune indienne de 17 ans, Nilanshi Patel, vient de rentrer dans le Guinness des records avec sa chevelure de 190 cm de long. Cependant, détenir une si impressionnante crinière, comporte des risques.

5. (Investisseur) étranger, tu es le bienvenu dans ce village

Bonne nouvelle, les créations d’emplois se portent beaucoup mieux en France. Et cela va de pair avec un retour des investisseurs étrangers dans notre pays. Un crédit à donner aux réformes d’Emmanuel Macron, selon certains économistes et ce malgré le mouvement des « gilets jaunes » et les grèves.

6. SpaceX, vers l’infini et au-delà

Jusqu’où ira l’entreprise d’Elon Musk ? Après avoir rempli un ultime test de sécurité demandé par la Nasa, le prochain vol de la capsule de SpaceX, Crew Dragon, pourrait bientôt transporter des astronautes à bord. Et cela signe peut-être le retour des grands voyages spatiaux avec un projet fou qui concerne la planète Mars.

7. Pourquoi on a tout faux quand on est gentil

Un peu de philo ? Pas mal d’infox surtout. Dans notre dernier numéro d'OMF Oh my fake , Lucie vous explique pourquoi le cœur n’est pas notre meilleure arme face aux fake. C’est sur Snapchat que ça se passe, alors scannez ce snapcode !

Voilà, c’est tout pour cette semaine. Pensez à nous lire ce week-end, nous on pense à vous tout le temps. Promis.