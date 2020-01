Une zone inondée à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), le 22 janvier 2020. — AFP

« L’eau montait tellement vite qu’il a fallu partir en quelques minutes » : quelque 1.500 habitants ont été évacués mercredi dans les Pyrénées-Orientales et quelques dizaines dans l’Aude face aux débordements de deux fleuves à la suite de la tempête Gloria, qui frappe le sud de la France après avoir fait six morts en Espagne.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, peu après minuit, Météo-France a confirmé la « vigilance rouge crue » sur ces deux départements, pour les tronçons Agly et haute vallée de l’Aude, c’est-à-dire au nord de Perpignan et au sud de Carcassonne. « Les pluies, fluctuant en intensité, vont perdurer jusqu’à jeudi midi, affectant principalement une grande moitié Est des deux départements, littoral compris. Les pluies vont s’intensifier en fin de nuit de mercredi à jeudi, ainsi que jeudi matin », a prévenu l’institut dans la nuit. Il sera tombé à la fin de ces intempéries jeudi à la mi-journée jusqu’à « 200 à 400 mm d’eau » et « ponctuellement un peu plus », selon les prévisions.

14 morts dans l’Aude en 2018

Dans les deux départements, les transports scolaires ont été suspendus pour jeudi. Et les services de l’Etat demandent aux parents de ne pas amener leurs enfants à l’école, au collège et au lycée. A Claira, commune de 4.200 habitants près de Perpignan, l’une des six à avoir évacué une partie de sa population, Kevin Mazoyer, secrétaire général de la préfecture, s’adresse au micro aux quelques dizaines de personnes ayant trouvé refuge dans la salle polyvalente : « Le niveau (de l’Agly) est monté à 7,20 m, le risque a augmenté, la consigne d’évacuation est plus stricte que jamais. Il va falloir passer la nuit ici, c’est contraignant pour vous je sais, mais indispensable pour vous protéger ».

L’Aude avait été frappée le 15 octobre 2018 par des inondations qui avaient tué 14 personnes, notamment à Trèbes (six morts), près de Carcassonne. Les trombes de pluie tombées en quelques heures – l’équivalent de trois mois de pluie – avaient laissé quelque 16.000 sinistrés et fait 200 millions d’euros de dégâts matériels.

Les pluies qui tombent sur la région depuis lundi vont, après une légère accalmie, redoubler d’intensité en fin de nuit et jeudi matin, a averti Météo-France. La situation est aggravée par la fonte de la neige récemment tombée, qui augmente le débit des cours d’eau, tandis que sur le littoral, la houle et les fortes vagues d’est à nord-est gênent l’écoulement des rivières. En début de soirée, Météo France avait placé en vigilance orange deux rivières de Haute-Garonne et d’Ariège.