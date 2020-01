Les avocats niçois ont réalisé leur vidéo sur les marches du palais de justice, mardi — Capture d'écran / Facebook

Les avocats niçois s’étaient déjà distingués en distribuant des merguez sur la place du Palais de justice pour manifester contre la réforme des retraites. Les robes noires ont une nouvelle fois marqué les esprits mardi, en tournant une vidéo intitulée « Justice au rabais ».

«Bonjour confrère, comment vas-tu ? Depuis que Manu te l’a mis dans le… (bwouuiiinng) » L’art de la plaidoirie se veut cru cette fois-ci pour s’opposer aux « cotisations qui vont doubler (28 % au lieu de 14 %) et la retraite d’un tiers diminuer ».

Emmanuel Macron sur le banc des accusés

« Tyran », « roitelet », « cador ». En grève depuis trois semaines, les avocats du Barreau de Nice prennent directement le président de la République à partie. « On connaît les raisons de ta réforme à la con. Tu veux nous imposer une justice au rabais. » Et de reprendre le refrain tous en chœur : « Justice au rabais, He He ».

Les professionnels ne se sont pas arrêtés là. Ce jeudi matin, les représentants des barreaux de Nice et Grasse ont bloqué l’accès au centre administratif des Alpes-Maritimes (Cadam).