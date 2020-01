La ville de Hanzhong, le 20 janvier 2020. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le nouveau coronavirus qui frappe la Chine a fait neuf morts au total et plus de 400 cas ont été recensés à travers le pays, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires, alourdissant un précédent bilan de six morts et environ 300 cas. Ce virus, qui se transmet par les voies respiratoires, « pourrait muter et se propager plus facilement », a indiqué lors d’une conférence de presse le vice-ministre de la commission nationale de la Santé, Li Bin.

Un marathon interminable. Les débats au procès en destitution de Donald Trump se sont ouverts mardi devant le Sénat américain par une âpre bataille sur les règles de ce rendez-vous historique, les démocrates accusant les républicains d’organiser un acquittement au pas de charge du président des Etats-Unis. A 23h (5h à Paris), la dispute se poursuivait, les républicains rejetant un à un les recours des démocrates qui voulaient auditionner de nouveaux témoins et obtenir les documents bloqués par la Maison Blanche lors de l’enquête d’«impeachment». La question des témoins du feuilleton ukrainien devrait toutefois être réexaminée la semaine prochaine et pourrait cette fois être soutenue par quelques républicains.

A tous ceux craignant d’être nostalgiques de cette brave Coupe de la Ligue dans les prochains mois, infligez-vous en boucle cet OL-Losc attendue comme une demi-finale haletante de l’épreuve ce mardi. Au bout d’un triste match (malgré le 2-2), les Lyonnais ont remporté aux tirs au but (4-3) leur ticket pour le Stade de France le 4 avril face au vainqueur de Reims-PSG.