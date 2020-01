Une candidate au bac en 2019. — DOMINIQUE FAGET / AFP

La fronde contre les premières épreuves communes de contrôle continu (E3C) a bien commencé. Le ministère de l’Education indique à 20 Minutes que ces E3C ont été perturbées ou bloquées dans 31 lycées sur 4.100 établissements ce lundi matin.

Selon nos informations, dans trois lycées, les épreuves ont été totalement bloquées et les élèves n’ont pas pu composer. Il s’agit du lycée des Horizons à Chazelles-sur-Lyon (Loire), du lycée Samuel Beckett de La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), et du lycée Victor et Hélène Basch à Rennes (Ille-et-Vilaine). Dans les autres établissements, la contestation prend différentes formes : manifestations, barrages filtrants, distributions de tracts…

Des critiques depuis plusieurs mois

Ces épreuves du bac nouvelle formule, qui débutent dès ce lundi dans de nombreux établissements, sont en proie à des critiques de la part des enseignants et des élèves depuis plusieurs mois. Les élèves de 1re générale doivent plancher sur un sujet d’histoire-géographie et sur deux autres en langues vivantes. Et ceux de la voie technologique travaillent sur les maths.

Depuis plusieurs jours, des syndicats d'enseignants et professeurs appelaient à diverses actions sur les réseaux sociaux pour «faire barrage» à ce nouveau bac, décidé par Jean-Michel Blanquer.Grèves de surveillance, refus de corriger les copies ou de transmettre les notes: les opposants envisageaient les mêmes modes d'action qu'au moment des corrections du baccalauréat en juin.

Les épreuves annulées seront reportées

Le rectorat de Lyon précise à 20 minutes que les E3C seront reportées à une autre date. Idem pour le rectorat de Rennes. Le recteur de l’académie de Rennes, Emmanuel Ethis, a par ailleurs condamné, ce blocage dans un communiqué, précisant qu' une plainte serait «déposée par le chef d’établissement ce jour».