Le virus commence à s’étendre en Chine. La ville de Hanzhong, le 20 janvier 2020. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Chine a fait état lundi d’un troisième mort du mystérieux virus qui la touche depuis le mois dernier. Surtout, l’épidémie commence à se propager et les craintes redoublent à moins d’une semaine du Nouvel an chinois, la période la plus chargée de l’année dans les transports. Malgré les risques, les déplacements en Chine ne font pour l’heure l’objet d’aucune restriction.

Les usagers des transports vont pouvoir souffler. Après un mois et demi de grève contre le projet de réforme des retraites, le trafic RATP va connaître un vrai mieux ce lundi. Huit lignes de métro (1, 2, 3bis, 7bis, 9, 10, 11, et 14) ainsi que tous les trams et le RER A circuleront normalement, il y aura 4 trains sur 5 sur la 6, la 7 et la 8 ainsi que sur le REB tandis que ce sera légèrement plus perturbé sur la 3, la 4, la 5, la 12 et la 13. 20 Minutes fait le point sur la semaine à venir

Le secret n’en était pas vraiment un, mais au moins les déclarations de Leonardo ont le mérite de poser clairement les choses. Dimanche soir, après la qualification (0-1) du PSG à Lorient en 16e de finale de la Coupe de France, le directeur sportif parisien a répondu avec beaucoup de malice aux médias agglutinés autour de lui. « Aujourd’hui, Cavani (qui est en fin de contrat en juin) a demandé à partir. On étudie la situation. On a eu une proposition de l’Atlético de Madrid (10 millions d’euros ?), mais on ne l’a pas retenue. Cavani, on doit l’écouter. Je ne sais pas comment ça va finir. On n’a pas eu de contacts ces derniers jours avec l’Atlético de Madrid. On n’a jamais pensé à un départ, mais aujourd’hui, on est à l’écoute du joueur car on le respecte ». La porte est donc ouverte