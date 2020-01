Un agent de la RATP gère les flux de voyageurs à la station Châtelet. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Ça va rouler pour un lundi. Plus d’un mois après le début du mouvement social contre le projet de réforme des retraites, la RATP annonce un trafic quasi normal sur les lignes parisiennes. Selon les prévisions, les métros devraient circuler normalement sur les lignes 1, 2, 3 bis, 7 bis, 9, 10, 11 et 14. Les lignes 6,7 et 8 devraient également rouler avec quatre trains sur cinq prévus en moyenne.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le lundi 20 janvier, la #RATP prévoit un trafic en très nette amélioration sur l’ensemble de son réseau par rapport aux jours ouvrables des semaines précédentes. Les prévisions ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/SegD9NVyfJ — RATP Group (@RATPgroup) January 19, 2020

Le trafic sera encore perturbé sur les lignes 3, 4 et 5 avec deux trains sur trois et sur la ligne 12 avec trois trains sur quatre. La ligne la plus compliquée sera la ligne 13 qui ne circulera que de 5h30 à 11h30 (avec un train sur trois) et de 14h à 23h30 (avec un train sur quatre). Du côté des bus, le trafic devrait être normal. Tout comme sur le RER A. Le RER B, lui, sera encore affecté par le mouvement avec quatre trains sur cinq aux heures de pointe et trois sur quatre aux heures creuses.

Dans un communiqué diffusé samedi, l'Unsa, premier syndicat de la RATP, avait indiqué que les conducteurs du métro, dans une majorité d'assemblées générales, s'étaient prononcés pour une « suspension » de la grève, afin de reprendre des forces, sans pour autant appeler à une fin du mouvement.

Du mieux aussi à la SNCF

A l’échelle du pays, les trains devraient également mieux circuler que les semaines précédentes. La SNCF annonce un trafic normal sur les TGV Inoui et Ouigo et quasi normal sur les TER. Toujours selon les prévisions, 8 Transiliens sur 10 devraient circuler et autant d’Intercités.