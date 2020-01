Ce message injurieux a été découvert ce dimanche, sur l'église Sainte-Croix à Bordeaux. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Des messages particulièrement injurieux. Au moins cinq églises ont été profanées à Bordeaux, a appris 20 Minutes ce dimanche. Les inscriptions, certainement faites dans la nuit de samedi à dimanche, ont été découvertes ce dimanche matin.

Message injurieux découvert sur une église à Bordeaux le 19 janvier 2020. - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Selon nos informations, les églises Notre-Dame, Saint-Paul, Sainte-Croix, Eulalie, et la basilique Saint-Seurin, ont été visées. Contactée par 20 Minutes, la mairie de Bordeaux indique qu’il « s’agit surtout de messages insultants envers le pape. » Des messages du même ordre ont aussi été trouvés sur les murs de l'ensemble scolaire Albert-le-Grand dans le quartier Saint-Genès.

L'église Sainte-Croix à Bordeaux, fait partie des églises visées par des messages injurieux - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Le maire de Talence, dans la banlieue de Bordeaux, a indiqué sur les réseaux sociaux que plusieurs églises de sa ville ont aussi été recouvertes de tags injurieux. « Nous condamnons fermement ces actes odieux et méprisants » écrit Emmanuel Sallaberry, qui a précisé qu'une plainte serait déposée.

A #Talence et #Bordeaux, des tags injurieux ont dégradé les murs de nos églises. Nous condamnons fermement ces actes odieux et méprisants. J’ai demandé aux services de la ville de les effacer le + vite possible et qu’une plainte soit déposée à l’encontre des auteurs de tels actes — Emmanuel Sallaberry (@EmSallaberry) January 19, 2020

Sur Twitter, le maire de Bordeaux Nicolas Florian (LR) a fait part de son indignation. « Des graffitis injurieux ont été découverts ce matin sur les murs de plusieurs églises de Bordeaux. Je condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Ils vont être effacés le plus rapidement possible. Une plainte est déposée pour en retrouver les auteurs. »