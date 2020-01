Le 17 septembre 2019. Illustration police. — E. Frisullo / 20 Minutes

Des policiers du commissariat de La Rochelle ont interpellé un homme de 25 ans vendredi soir, vers 20h35, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines, à La Rochelle (Charente-Maritime), rapporte ce dimanche Sud Ouest.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il marchait vêtu de noir et casqué, dans la rue en criant « Allahou akbar ». Les policiers se sont rendus sur place, et l’individu à l'attitude menaçante aurait couru vers eux en les apercevant. L’un des agents a réussi à le ceinturer et à le maîtriser.

Bien que menaçant, il n’était pas armé. Il a fait l’objet d’une hospitalisation d’office.