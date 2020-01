Une station de métro fermée pendant la grève de la RATP. — MARIO FOURMY/SIPA

Une bonne nouvelle pour les usagers du métro parisien ? Après 45 jours de grève, l’Unsa, première organisation syndicale de la RATP et très active dans le mouvement contre la réforme des retraites depuis début décembre, appelle, dans un communiqué à « réorienter, dès lundi, le mouvement illimité pour s’engager sur une autre forme d’action ».

Laurent Djebali, secrétaire général de l’Unsa RATP traction, a expliqué au Parisien que « beaucoup d’agents ont besoin de souffler un peu et de recharger les batteries ». L’impact de la grève sur la paye de janvier des salariés grévistes va également laisser des traces.

Une mobilisation toujours « illimitée »

En conséquence, l’organisation syndicale, « déterminée à poursuivre la lutte contre cette réforme injuste et comptable », souhaite donc engager « une autre forme d’action », sans en préciser la nature. Il est « hors de question de lâcher », précise Laurent Djebali, qui estime « important et urgent que les confédérations n’agissent plus en ordre dispersé ».

Toujours persuadé « que le mouvement repartira en illimité » dans quelques jours, Laurent Djebali note que vendredi, « seules les assemblées générales de trois lignes ont décidé [vendredi] de maintenir la grève illimitée » et qu’en conséquence, le trafic des métros, bus, RER et tramways devrait reprendre lundi, après plusieurs jours d’amélioration.

Pour la journée de samedi, la RATP a annoncé que sept lignes de métro sur seize devaient fonctionner avec un trafic normal. Les prévisions de trafic pour lundi seront annoncées dimanche après-midi.