Une pancarte lors d'une manifestation à Turin. — Riccardo Giordano / IPA/I/SIPA

Que vous soyez à Figeac ou à Cayenne, voici les infos immanquables de ce vendredi.

Le fake off du jour : Les publications de Greta Thunberg sur Facebook sont-elles écrites par d’autres ?

« Bien évidemment, Greta Thunberg c’est de la POUDRE AUX YEUX… », « Elle ne sait peut-être pas lire… » Sur les réseaux sociaux, les détracteurs de la militante suédoise de 17 ans engagée en faveur de la protection de l’environnement s’en donnent à cœur joie depuis une « révélation » autour de sa page Facebook à 2,7 millions d’abonnés, relayée ces derniers jours. Des climatosceptiques capturent d’écran à l’appui l’accuse de ne pas écrire ses posts sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il?

Le grand nettoyage du jour : Comment les 38.000 m³ de « la mer de déchets » vont être déblayés

La décharge à ciel ouvert dans les Yvelines va être évacué - Philippe LOPEZ / AFP

Des gravats, des lavabos, du carrelage et des pneus à perte de vue. Pendant 20 ans, près de 38.000 m³ de déchets se sont amoncelés en toute illégalité sur une vaste friche à cheval entre Carrières-sous-Poissy, Triel-sur-Seine et Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, transformant ces anciennes terres de maraîchage en immense décharge à ciel ouvert. Jeudi, le coup d’envoi du nettoyage du site a été donné par le maire DVD de Carrière-sous-Poissy, Christophe Delrieu. « Ce lancement des opérations, c’est déjà l’aboutissement de quatre ans de travail, précise l’élu. Rien que de savoir combien de m³ de déchets se trouvaient sur cette friche et de quelle nature ils étaient a fait l’objet de six mois de diagnostic. » Alors comment va-t-on nettoyer la zone?

L’animal en danger du jour : Survivre plutôt que se reproduire… Les tortues luth face au dilemme du changement climatique ?

Leurs ancêtres ont partagé la planète avec les dinosaures, il y a 100 millions d’années, et elles ont traversé les époques depuis, occupant une place cruciale dans l’écosystème marin. « Les tortues marines sont parmi les habitants les plus mystérieux et charismatiques de nos océans, estime Damien Chevallier, chercheur à l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC-CNRS), spécialiste de cet animal marin. Et il est à peine croyable d’imaginer que leur temps soit compté aujourd’hui. » Des sept espèces de tortues marines, six figurent aujourd’hui sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Comment survivre quand la pêche industrielle, la pollution plastique ou le changement climatique le menacent au quotidien ?

Le « Oops ! » du jour : Quel est le point commun entre Britney Spears et Figeac, dans le Lot ?

Depuis plusieurs jours, la galerie Sympa, installée au cœur de la cité lotoise, annonce un événement d’envergure internationale : la première exposition personnelle de Britney Spears. Alors verra-t-on les œuvres (qui a dit les croûtes ?) de l’interprète de Oops !…. I did it again ?

« Tout vient à point qui sait attendre », tel pourrait être la devise de Maes. Parce qu’il nous a fait poireauter une heure lors de notre dernière rencontre ? Non (on lui pardonne), surtout parce que le rappeur de Sevran maîtrise à la perfection l’art du suspense, en particulier lorsqu’il s’agit de Booba, l’un de ses modèles. Jusqu’au dernier moment, Maes a fait planer le doute sur la présence du Duc de Boulogne sur son nouvel album Les derniers salopards, qui sort ce vendredi, jouant ainsi avec les nerfs de ses nombreux fans. Mais qu’ils se rassurent, B2O est bien là, tout comme Ninho et Jul qui ont répondu à l’appel.

La vidéo du jour : Les conseils de Maxime Chattam aux candidats du Prix 20 Minutes du roman

Ces immanquables sont les derniers que vous lirez. Pas de panique, l’actu, on continuera à la traiter et à vous la fournir avec le BIM, les Cinq infos dans le rétro, nos podcasts ou notre format pour Snapchat OMF​. Et bientôt de nouveaux formats made in 20 Minutes.