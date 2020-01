METEO FRANCE Fini de sortir juste en petit pull et place aux grosses doudounes

Il va faire froid à partir de samedi — Pixabay

Si vous avez passé votre mois de décembre et votre début de janvier à vous dire qu’il faisait presque bon, sachez hélas que la fête est finie et que ce week-end devrait marquer l’arrivée du froid. Les températures ont entamé une chute dès ce vendredi, qui devrait se poursuivre ce week-end avant de passer « nettement sous les normales de saison » lundi et mardi a prévenu Météo-France, relayé par nos collègues de BFM TV.

Dès samedi, on devrait retrouver les températures normales de saison, de 3 à 7 degrés dans la moitié nord et même zéro degrés dans la Corrèze (une revanche pour nous avoir infligé Trois Cafés Gourmands tout l’été). Venu du Nord, le froid gagnera le Sud dimanche.

Quant aux gelées, elles devraient là aussi survenir dès dimanche avec des températures négatives dans la nuit de samedi à dimanche pour les Alpes et le Grand-Est, avant de se multiplier partout la semaine suivante.