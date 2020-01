TRANSPORTS 9 TER sur 10 pendant le week-end « en moyenne nationale » et « plus de 80 % » des circulations seront « assurées en train » prévient la SNCF

Une gare SNCF vide à Saint Germain au Mont d'Or, le 9 décembre 2019. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Le trafic SNCF, encore perturbé ce week-end par la grève contre la réforme des retraites, connaîtra une nouvelle amélioration avec davantage de TER et de Transilien en circulation et un service TGV « quasi normal », tandis que côté RATP, 7 lignes de métro fonctionneront normalement samedi, ont annoncé les deux groupes.

La SNCF prévoit 9 TER sur 10 pendant le week-end « en moyenne nationale » et « plus de 80 % » des circulations seront « assurées en train », le reste par autocars, a précisé le groupe ferroviaire dans un communiqué.

Un trafic normal ou quasi-normal pour les TGV dimanche

En Ile-de-France, le trafic Transilien « progresse également », selon la SNCF, qui prévoit « 8 trains sur 10 en moyenne samedi et plus de 8 trains sur 10 en moyenne dimanche ». Dans le détail côté TGV, pour samedi, la SNCF annonce un trafic « normal » pour les Ouigo, les TGV des axes Est, Nord et Atlantique. Le trafic sera « quasi normal » sur l’axe Sud-Est. Il y aura 3 TGV intersecteurs (province-province) sur 4.

Pour dimanche, concernant les TGV, la SNCF annonce un trafic « normal » pour les Ouigo et les TGV de l’axe Nord. Il sera « quasi normal » pour ceux des axes Est et Atlantique, tandis qu’il y aura 9 trains sur 10 sur l’axe Sud-Est. Il est prévu 3 TGV intersecteurs (province-province) sur 4.

Deux RER A et B sur trois

La SNCF promet pour samedi 3 trains Intercités sur 5 « en moyenne », puis 7 trains sur 10 dimanche. Pour samedi et dimanche, le trafic international sera « très peu perturbé ». Tous les Eurostar et Thalys rouleront.

Côté RATP, dont les prévisions ne concernent que la journée de samedi, 7 lignes de métro sur 16 fonctionneront avec un trafic normal (1, 2, 7bis, 8, 10, 11, 14) ainsi qu’Orlyval et trois autres (7, 9 et 13) avec un horaire normal d’exploitation mais un trafic perturbé. Les six autres connaîtront encore des amplitudes horaires réduites (3, 3bis, 4, 5, 6 et 12). Les RER A et B rouleront toute la journée avec deux trains sur trois, le trafic sera normal sur le réseau du tramway et quasi-normal sur celui des bus.