REFORME DES RETRAITES Le taux le plus bas était arrivé lundi avec seulement 4,3 % du personnel SNCF en grève

Un logo SNCF (Illustration). — Robin Letellier/SIPA

Le taux de grévistes à la SNCF est retombé ce vendredi matin à 4,6 %, au 44e jour consécutif du mouvement contre la réforme des retraites, avec deux conducteurs de train sur dix en grève, a annoncé la direction dans un communiqué.

Le taux global de grévistes était remonté à 10,1 % jeudi, sixième journée de mobilisation nationale interprofessionnelle​ contre le projet gouvernemental de système universel de retraite par points. Le plus haut niveau de ce taux, soit 55,6 %, avait été atteint au premier jour de la grève illimitée, le 5 décembre, et le plus bas lundi, à 4,3 %.

Septième semaine de grève

Ce vendredi, 19 % des conducteurs étaient en grève, après 30,5 % la veille, quand la grève est entrée dans sa septième semaine, selon les décomptes de la direction. Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, étaient aussi en grève vendredi 12,9 % des contrôleurs (18 % jeudi) et 9,9 % des aiguilleurs (13,4 % la veille).

De son côté, la RATP, où une grève illimitée se poursuit également depuis le 5 décembre, ne publie pas les chiffres des grévistes.