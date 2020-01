Jusque là, ce sont surtout des salariés du privé qui ont mené la grève, les appels au privé son restés lettre morte. — Vincent Loison/SIPA

Le second souffle du mouvement de grève contre la réforme des retraites n’arrive pas. Jeudi, moins de 200.000 personnes ont manifesté en France, deux fois moins qu’une semaine auparavant, si on en croit les chiffres des forces de l’ordre. Les salariés et salariées du public, qui portent à bout de bras le mouvement social depuis un mois et demi, fatiguent, en témoignent le nombre de grévistes en berne.

Pourtant, les sondages montrent que le soutien à la grève dans l’opinion publique est toujours majoritaire, et que le demi-retrait de l'âge pivot du projet de loi n’y a pas changé grand-chose. Faire grève dans le privé est-il toujours une option ? La contrainte salariale ou hiérarchique y est-elle plus forte qu’ailleurs ?



Vous travaillez dans le privé et vous soutenez le mouvement de grève contre la réforme des retraites mais vous n’avez pas pu ou pas voulu faire vous-même grève, racontez-nous.