Hatsune Miku et l'homme qui l'a épousée...

La sixième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites touche à sa fin. Que s’est-il passé dans le reste de l’actu pendant que vous rafraîchissiez frénétiquement notre live ? La réponse en cinq points…

1. La polémique du jour : Des turbulences à Roissy​

Trou d’air à l’aéroport Charles-de-Gaulle. Le projet de construction du terminal 4, qui permettra à terme une augmentation de 35 à 40 % du trafic inquiète les maires des communes riveraines. Une soixantaine d’entre eux ont adressé une lettre à Emmanuel Macron réclamant l’abandon du projet. Notre service Paris fait le point sur le dossier.

L'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle devrait connaître un sérieux agrandissement.

2. La question du jour: Qui peut encore devenir proprio à Nantes

Vous pouvez remplacer Nantes par bon nombre des principales villes françaises. Ce jeudi, les chambres des notaires dévoilaient les prix médians de l’immobilier dans le pays. De Bordeaux à Lille en passant évidemment par Paris, le constat est le même : les tarifs de l’immobilier flambent et l’accession à la propriété est de plus en plus complexe. A Nantes, illustre notre rédaction locale, le prix de la pierre a augmenté de plus de 9 % en un an (36 % en dix ans). Explications...

Un appartement vendu dans le centre-ville de Nantes

3. Le reportage du jour : Carlos, vu du Japon

Yuka comptait appeler son chien Ghosn en hommage à l’ex-patron de Nissan, mais elle s’est ravisée. Pour cette employée japonaise comme pour bon nombre de ses compatriotes que nous avons rencontrés à Tokyo, Carlos Ghosn n’inspire plus la moindre sympathie. Quant au système judiciaire japonais, mis en lumière dans cette affaire, il ne semble pas près d'être remis en question.

Une photo de Carlos Ghosn diffusée sur grand écran à Tokyo, le 9 janvier 2020.

4. La star du jour : Hatsune Miku

Elle est en concert ce jeudi soir à Paris mais elle n’existe pas. Pas vraiment en tout cas. Hatsune Miku est une pop star virtuelle, qui assure la première partie de Lady Gaga et se produit au festival de Coachella, mais ne peut pas répondre à une interview. Cela ne nous a pas empêchés de mener l’enquête sur cette star qui a permis de booster les ventes d’un fabricant de logiciels.

Akihiko Kondo pose avec une poupée du personnage virtuel Hatsune Miku qu'il a épousée.

5. Le fake-off du jour : Balance ton manuel obsolète !

Mardi, des professeurs s’étaient retrouvés pour manifester devant les grilles du rectorat de Clermont-Ferrand. Une pile d’ouvrages scolaires y était déposée. Certains d’entre eux s’en sont ensuite saisis pour les jeter par-dessus les grilles du rectorat. L’action a été filmée et a suscité la polémique. Mais ces manuels détruits avaient-ils encore une valeur ? Notre service fake-off lève le voile sur ce mystère...

