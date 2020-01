Les médecins généralistes sont obligés de prendre des patients supplémentaires — JEFF PACHOUD / AFP

Les médecins généralistes franciliens réalisent en moyenne « 3 à 6 actes de soins non programmés par jour », selon une enquête réalisée pour le compte de l’Agence régionale de santé (ARS). Cette étude a été confiée à l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) représentant les médecins libéraux d’Ile-de-France, qui a recueilli environ 1.200 réponses entre juillet et octobre 2019.

Ces généralistes « répondent à la majeure partie des demandes de soins non programmés », un sur deux (54 %) recevant chaque jour « plus de 6 demandes de consultations » sans rendez-vous. Tous les malades n’obtiennent pas immédiatement satisfaction, mais 70 % des praticiens « affirment prendre en charge plus de la moitié d’entre (eux) dans la journée ».

Les maladies infectieuses, premier motif de suivi

Par ailleurs, la plupart (80 %) accueillent « des patients qu’ils ne suivent pas habituellement », un tiers des généralistes en examinant même « plus de 3 par jour ». Ces « soins non programmés » concernent d’abord les enfants de moins de 2 ans (46 %) et en dernier lieu les personnes âgées de plus de 70 ans (9 %).

Les « maladies infectieuses » sont le premier motif de consultation (89 %) cité par les médecins libéraux, loin devant les traumatismes et les troubles digestifs (47 % chacun). Pour la moitié des praticiens (55 %) les demandes sont « concentrées » le matin, entre 8H00 et 10H00, une minorité (15 %) constatant « un pic » le soir, entre 18H00 et 20H00.