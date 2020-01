Un train Rouen-Paris bloqué par des opposants à la réforme des retraites, le 10 janvier 2020. — Robin Letellier/SIPA

La SNCF et la RATP ont dévoilé leurs prévisions de trafic pour le vendredi 17 janvier. Pour la SNCF, dont les prévisions détaillées sont disponibles ici, la direction annonce « un retour à la normale pour les TGV » et une « nette amélioration » pour les TER. Côté grandes lignes, seuls les TGV intersecteurs (de province à province) seront perturbés, avec sept trains sur dix.

La SNCF prévoit deux Intercités sur trois (avec par exemple cinq allers-retour entre Paris et Clermont, quatre allers-retour entre Bordeaux et Marseille). Il y aura également huit TER sur dix au niveau national, avec une grande partie des voyages (75%) assurés en train, le reste se faisant en bus de substitution.

Situation contrastée pour les métros

En Ile-de-France, la situation est plus contrastée. Les RER A et RER B circuleront toute la journée (deux trains sur trois en heures de pointe), tout comme les RER C et RER D. Pour le métro, la RATP annonce un trafic normal sur les lignes 1, 14 et 11.

D'autres lignes de métro (2, 3, 3bis, 4, 5, 7, 7bis, 8, 9 10) circuleront toute la journée, mais avec des amplitudes horaires variables et un trafic réduit. La situation reste compliqué sur la ligne 6 (ouverte de 5h30 à 10h et de 15h30 à 20h) ainsi que sur les lignes 12 (circulation entre Marie d'Issy et Concorde seulement) et 13 (circulation entre Saint-Denis/Les Courtilles et Invalides). Le trafic sera normal sur les tramways et quasi normal pour les bus (quatre sur cinq).