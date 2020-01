FAKE OFF Mardi, des enseignants ont lancé des manuels par-dessus les grilles du rectorat à Clermont-Ferrand. Le geste a suscité une polémique

Ces enseignants manifestaient mardi à Clermont-Ferrand contre la réforme des retraites. — Capture d'écran Twitter

Mardi, des profs ont manifesté devant le rectorat de Clermont-Ferrand contre la réforme des retraites.

Ils ont lancé des manuels par-dessus la grille de l’institution.

Ce geste a suscité une polémique. Les enseignants ont bien utilisé des vieux manuels.

Des enseignants ont-ils jeté des manuels encore utilisables par-dessus les grilles d’un rectorat, mardi ? C’est ce qu’ont cru comprendre certains internautes d’après des vidéos diffusées par la CGT Educ’action 63 (Puy-de-Dôme).

Le 14 janvier, des professeurs s’étaient retrouvés pour manifester devant les grilles du rectorat de Clermont-Ferrand. Une pile d’ouvrages scolaires y était déposée. Certains d’entre eux s’en sont ensuite saisis pour les jeter par-dessus les grilles du rectorat. L’action a été filmée par la CGT Educ’action 63.

Les images ont été reprises par des internautes qui s’indignent de ce geste. Laurent Alexandre, chirurgien, fondateur du site Doctissimo.fr et essayiste, a ainsi lancé sur son compte Twitter : « Pour protester contre la réforme des retraites, des professeurs de la CGT bousillent des manuels scolaires. Après on s’étonne que les parents préfèrent les écoles privées. »

Dans un second tweet largement diffusé, un internaute qui utilise le pseudo « Iouri Andropov KGB » écrit en commentaire de la vidéo : « Des enseignants syndiqués CGT qui détruisent des manuels scolaires en les lançant devant le rectorat. Triste symbole. A-t-on prévu de faire payer à ces fanatiques les livres détruits ? »

FAKE OFF

Les manuels utilisés par les profs étaient des anciens ouvrages scolaires. « Aucun manuel qui peut être utilisé n’a été jeté », explique à 20 Minutes Elena Blond, secrétaire de la CGT Educ’action de l’Allier et membre du bureau national du syndicat. Ces livres « appartenaient aux enseignants », précise-t-elle. Le mot d’ordre pour la manifestation était bien d’apporter des « vieux manuels », comme l’avait annoncé le syndicat sur Twitter.

Sur des photos publiées par le syndicat et par un compte de soutien aux « stylos rouges » (des profs réclamant de meilleures conditions de travail), on peut distinguer un manuel de SVT de troisième qui date de 2012 ou encore un manuel d'histoire pour les terminales L, ES et S qui date de 2008.

Les professeurs protestaient mardi contre la réforme des retraites. Leur action a fait florès : mercredi et jeudi, à Caen, à Rennes ou à Lille des professeurs ont reproduit ce geste.

Vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info, une photo ou une vidéo ? Remplissez le formulaire ci-dessous ou écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.