Un bateau de la compagnie Algérie ferries. — ROUSSEL/SIPA

Un millier de passagers à destination d'Alger n’ont pas pu monter à bord de leur ferry mercredi à Marseille, victimes du blocage des dockers CGT contre la réforme des retraites mais aussi des grévistes de La Méridionale.

Le bateau qui devait partir à midi vers Alger a été annulé, les passagers ne pouvant embarquer, a précisé une représentante à Marseille de la compagnie algérienne. Près de 450 véhicules et plus de 900 personnes étaient attendues à bord du navire, qui partira au plus tôt samedi.

Les abords du port bloqués

En milieu de journée, quelque 250 véhicules, soit environ 600 personnes qui devaient prendre ce navire, bloquaient les abords du port à Marseille en tentant d’y pénétrer, selon la police. Cette dernière est intervenue pour fluidifier la circulation. Un autre bateau de la compagnie qui devait partir jeudi à midi pour Skikda a aussi déjà été annulé et reprogrammé à vendredi.

Les passagers n’ont pu embarquer en raison de l’opération « ports morts » lancée jusqu’à jeudi par les dockers CGT contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Ils étaient également bloqués par les marins grévistes de La Méridionale, qui protestent contre l’éviction actuelle de leur compagnie des dessertes entre le continent et la Corse dans le cadre de la délégation de service public (DSP). A l’appui de cette revendication, ils bloquent depuis lundi les navires des deux compagnies. Du côté du Grand Port Maritime de Marseille, on se refusait à tout commentaire mercredi sur l’impact de ces conflits sociaux sur le trafic passager ou fret.