TRANSPORTS Le taux de grévistes est en baisse à 4,7 %, soit proche du plus bas niveau atteint lundi (4,3 %)

Un gréviste de la SNCF lors d'une manifestation à Lyon, le 3 janvier. — KONRAD K./SIPA

Le taux de grévistes à la SNCF est à nouveau en baisse. Il est repassé ce mercredi matin sous la barre des 5 %, à 4,7 %, soit proche du plus bas niveau atteint lundi (4,3 %), avec environ un conducteur sur cinq (22,4 %) concerné, au 42e jour de grève contre la réforme des retraites, selon les chiffres publiés par la direction.

Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 13,4 % des contrôleurs et 10,4 % des aiguilleurs étaient en grève, d’après ce décompte. Le plus haut niveau de participation à la grève – 55,6 % – mesuré par la direction avait été atteint lors de la première journée du mouvement, le 5 décembre.

Nouvelle amélioration des conditions de circulation

Le trafic à la SNCF connaît également ce mercredi une nouvelle amélioration. L’entreprise de transports prévoyait mardi soir de faire circuler ce mercredi 80 % des TGV et TER (avec autocars de substitution), ainsi que 75 % des Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne). La moitié des trains Intercités sont également en circulation et côté TGV, le trafic est « quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes », a souligné le groupe ferroviaire dans un communiqué.