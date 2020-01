L'équilibre parfait — CATERS/SIPA

Pierre qui roule n’amasse pas mousse. En revanche, nous ne serions pas contre récupérer vos plus belles photos de pierres diverses et variées. Explication : de la falaise imposante à la toute petite gemme brillante et colorée, les minéraux peuvent offrir toutes sortes de spectacles étonnants.

Nous sommes persuadés qu’au cours de vos diverses balades et pérégrinations, vous êtes déjà tombés sur des cailloux qui en valaient le coup, et que vous en avez gardé une photo souvenir. Si c’est le cas, tant mieux ! Vous allez pouvoir la partager avec nous. Que vous soyez adeptes du « stone balancing », que vous ayez trouvé du quartz de toute beauté dans une grotte ou autre, ça nous intéresse.

Pour nous envoyer vos photos, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Nous partagerons les plus belles photos sur nos réseaux sociaux et, peut-être, dans les pages de notre journal. A vous de jouer !