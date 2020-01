OMF Oh my fake : incendies en Australie, la faute à qui ? — 20 Minutes

80 millions d’hectares détruits, 24 morts, un écosystème dévasté, un air irrespirable…

Les incendies en Australie noircissent le ciel et nos esprits. Alors que la catastrophe est toujours en cours, les théories les plus folles sur son origine ont circulé. Et ce n’est pas forcément un hasard, comme vous l’explique Clémence aujourd’hui dans cet épisode d’OMF Oh My Fake.

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

