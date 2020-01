Ivresse ordinaire chez les grenouilles occitanes — pixabay

Du petit matin à la fin du jour, voilà les infos qui ont marqué la journée.

L’alerte du jour : Les enfants qui regardent un écran le matin ont trois fois plus de risque de développer des troubles du langage

L’étude publiée ce mardi par Santé Publique France pourrait intéresser plus d’un parent. En effet, elle se penche sur les liens entre exposition aux écrans et troubles du langage. Et les résultats ont de quoi inquiéter. A lire ici.

La question du jour : Pourquoi en Occitanie boit-on plus d'alcool qu'ailleurs ?

Des verres de vin (illustration) - SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

Comme le lobby breton de la rédaction, régulièrement diffamé sur son goût pour le chouchen, vous êtes certainement impatients de connaître la réponse. Et bien, la voici. Et c’est intéressant. Nazdarovie !

L’article à lire du jour : Comment répondre au malaise des « gilets jaunes » avec les municipales

Des gilets jaunes défilent à Rouen, le 11 janvier 2020. - Robin Letellier/SIPA

Ils ont vu les ronds-points de leurs communes devenir des lieux de manifestation : comment les candidats aux élections municipales vont pouvoir répondre mécontentement populaire qui s’est exprimé à travers les « gilets jaunes » ? Une étude apporte des éléments de réponse sur le mal-être dans les territoires… et surtout des pistes de solutions.

Le fake off du jour : Les eurodéputés ont-ils le droit de déployer un drapeau dans l’hémicycle du Parlement européen ?

Des députés britanniques du Brexit Party affichent un Union Jack sur leur pupitre lors d'une session du parlement européen, le 22 octobre 2019. - Jean-Francois Badias/AP/SIPA

Nigel Farage (Brexit Party) et Jordan Bardella (RN) se sont indignés lundi, d’avoir dû retirer des drapeaux aux couleurs de leur pays présents sur leur pupitre dans l’hémicycle du Parlement européen. Mais en avaient-ils le droit ?

