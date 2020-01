Pourquoi en Occitanie boit-on quotidiennement plus d'alcool qu'ailleurs ?

Des verres de vin (illustration) — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

En Occitanie, 12,6 % des adultes de 18 à 75 ans boivent chaque jour de l’alcool.

Selon une étude, c'est la région de France où le taux est le plus fort.

Selon une spécialiste des addictions, c'est, en partie, parce qu'il s'agit d'une région festive, mais aussi touchée par le chômage et la précarité.

Les résultats de l'étude Santé Publique France parue ce mardi tordent le cou aux idées reçues : la région où l’on consomme le plus d’alcool au quotidien en France est l’Occitanie. Avec 12,6 % des 18-75 ans qui boivent chaque jour de l’alcool, la région se hisse devant la Nouvelle-Aquitaine (12,3 %) et les Hauts-de-France (11,5 %).

« Cela m’a surpris, on disait toujours que les plus gros consommateurs étaient les Bretons et les gens du Nord », s’étonne auprès de 20 Minutes un bénévole d’une association qui vient en aide aux personnes accros à l’alcool. La Bretagne bat, certes, des records (20,5 %), mais en termes de consommation ponctuelle, six verres (ou plus) en une seule occasion. Alors comment expliquer l’alarmante performance de l’Occitanie dans ce domaine ? Est-ce parce que la région est une si grosse productrice de vin ?

Le chômage et la fête

« Certes, nous sommes une région viticole, nous avons de bons vins, mais ce n’est pas pour cela que l’on est obligé de boire et d’être malade », confie Jane, de l’association montpelliéraine Alcool et les proches (ALP), qui œuvre depuis 1997 auprès des familles touchées par l’alcoolisme. Et puis, « il y a d’autres régions productrices de vin en France », pointe de son côté Martine Lacoste, la directrice de l’association Clémence-Isaure, un centre de soins et d’accompagnement sur l’addictologie à Toulouse. Et certaines sont d’ailleurs loin de battre des records en termes de consommation d’alcool : en Bourgogne-France-Comté, par exemple, célèbre pour son Pinot ou son Chardonnay, 8,9 % des adultes boivent de l’alcool tous les jours, un des scores les plus bas.

Pour Martine Lacoste, les causes de la forte consommation d’alcool en Occitanie sont ailleurs. « L’alcool répond à des besoins, explique la déléguée régionale de la Fédération Addictions. Le plaisir, la fête, notamment. Et nous sommes une région particulièrement festive. L’alcool est aussi un briseur de soucis, c’est Freud qui le disait. Et nous sommes une région dans laquelle les gens ont des soucis, notamment le chômage, et dans laquelle ils sont confrontés à des difficultés à vivre en général. » Cette spécialiste des addictions n’est d’ailleurs pas particulièrement étonnée par les résultats de cette étude.