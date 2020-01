Lancer le diaporama Christelle Gauzet se prépare à accueillir 100 femmes pour un raid solidaire en Islande. — Natacha Cagnard

Ex-policière et gagnante de Koh-Lanta, la Girondine Christelle Gauzet s’est engagée depuis 2017 dans le monde associatif.

Avec « Défi d’Elles », elle organise des raids dans le monde pour sensibiliser à la prévention du cancer du sein.

Soutenue par de nombreuses personnalités féminines, Christelle Gauzet soutient financièrement l’association « Keep a breast ».

Combien de vies aura Christelle Gauzet ? On peut se le demander tellement la Girondine aime relever de nouveaux défis. Policière pendant 18 ans, celle qui est surtout connue pour avoir remporté Koh Lanta en 2008 s’est lancée il y a deux ans dans une nouvelle aventure : « Un jour j’ai eu envie de faire découvrir le Bassin d’Arcachon. J’ai créé pour ça mon premier raid en 2017 et je me suis complètement épanouie dans le rôle d’organisatrice. Du coup, j’ai décidé de changer de vie pour me consacrer totalement à l’organisation d’événements 100 % féminin et solidaire. »

En effet, ce ne sont pas de raids comme les autres. Avec son association « Défi d’Elles », Christelle Gauzet mélange sport et solidarité. « Tous les événements soutiennent l’association Keep a breast qui sensibilise les femmes à la prévention du cancer du sein et surtout à la pratique de l’autopalpation. C’est très important car 40 % des cancers du sein sont détectés par les femmes elle-même », explique-t-elle.

Un soutien financier à l’association « Keep a breast »

Après Finlande et la Croatie, elle a mis de cap sur l’Islande en ce début d’année 2020. A partir de ce jeudi, 100 femmes vont participer au raid « Destination Iceland by Défi d’Elles. » Trois jours d’épreuves et de découvertes dans ce qu’on appelle le cercle d’or au sud de l’île : ski de fond, raquette, course à pied, snorkeling seront au programme. Pour l’organisatrice, il s’agira de « se dépasser dans des endroits magiques. »

Deux ans après la création de son association, elle s’appuie sur « une belle communauté » qui lui permet à chaque événement de remettre un joli chèque à « Keep a breast » : « En France, nous sommes les premiers donateurs et j’en suis fière. Il faut que tout le monde prenne conscience qu’on meurt encore du cancer du sein. Une femme sur huit est touchée par cette pathologie. » Et Christelle Gauzet n’apporte pas qu’une aide financière puisque les participantes vont également avoir le droit à un cours d’autopalpation lors de leur aventure sur place.

Des personnalités féminines engagées

Parmi elles, certaines sont bien plus connues que d’autres. La Bordelaise peut compter sur le soutien et la participation de Laury Thilleman, Valérie Trierweiler, Marion Rousse, Clémentine Sarlat..., engagées à ses côtés. L’une des ambassadrices du raid n’est autre que Laure Manaudou. Installée depuis peu sur le Bassin d’Arcachon, elle a « découvert le sport plaisir » depuis la fin de sa carrière et « c’est maintenant ce qui rythme sa vie et ses objectifs ».

Laure Manaudou et Christelle Gauzet travaillent main dans la main depuis quelques années. - Jane de Boy

L’ancienne nageuse a même créé son propre événement il y a quelques mois avec le « SwimRun Laure Manaudou .» Déjà présente en Croatie, elle remet le couvert en Islande cet hiver car elle avoue être sensible à ce sujet :

Quand on en parle autour de nous, il y a toujours quelqu’un qui a vécu de près ou de loin ce cancer donc c’est très important de sensibiliser les personnes notamment sur le dépistage. Moi avec ma notoriété, j’essaie simplement d’apporter ma pierre à l’édifice.

Et elle pourrait bien participer aussi à l’édition qui se prépare sur l’île de Koh Lanta Yai en novembre prochain…