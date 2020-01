Les passants observent les vagues déferlant sur le "Phare du Four" au large de la ville occidentale de Rosporden le 2 novembre 2019, quelques heures avant la tempête Amélie. — Damien MEYER / AFP

La tempête Brendan qui secoue depuis quelques heures l’Irlande et la Grande-Bretagne va se faire sentir en Bretagne avec des rafales dépassant les 100 km/h ce lundi soir et mardi dans la journée. Dans son dernier bulletin, Météo France a placé les départements du Finistère, du Morbihan et de la Loire-Atlantique en vigilance orange « vagues-submersion ».

La #tempête "Brendan" a généré des vents extrêmement forts en mer lors de son creusement très rapide dimanche sur l'Atlantique. Ces vents ont levé de très fortes vagues qui, associées à une surcote, pourront submerger les parties vulnérables du littoral demain. #VigilanceOrange pic.twitter.com/VgugEO9f9X — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 13, 2020

L’alerte est valable à partir de 5h mardi matin et le sera jusqu’à la pleine mer prévue dans la soirée. Les trois départements restent également en vigilance jaune pour vents violents, pluie et inondations, tout comme plusieurs départements du quart Nord-Ouest.

🔶🌊 Le Finistère, la Loire-Atlantique et le Morbihan sont placés en #VigilanceOrange #VaguesSubmersion pour un début de phénomène prévu à partir de demain matin.

Restez vigilants et suivez les consignes de #sécurité ⬇️ https://t.co/iSBsYTOxXv pic.twitter.com/SpPIRh6HwQ — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) January 13, 2020

Conséquence de cette alerte orange, les autorités recommandent aux plaisanciers de ne pas prendre la mer et déconseillent à tout un chacun de se baigner ou de pratiquer une activité nautique. Les habitants du bord de mer sont également invités à bien fermer les portes, les fenêtres et les volets de leur habitation et à prévoir « des vivres et du matériel de secours ».