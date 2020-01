TRAIN Le trafic sera quasi normal au départ et à destination de Paris

Illustration de la SNCF. — Michel Euler / SIPA

« L’amélioration du trafic se confirme » à la SNCF a annoncé le groupe ferroviaire ce lundi, avec notamment 8 TGV sur 10 en circulation mardi et 3 TER sur 4, au 41e jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites, a annoncé lundi la direction du groupe ferroviaire.

Pour les TGV, « le trafic sera quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes », précise la SNCF dans un communiqué. Elle prévoit également 7 Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) sur 10 en moyenne, 1 train Intercités sur 2 et un trafic international « très peu perturbé ».