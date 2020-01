Les cyber gendarmes surveillent la toile (illustration). — M.Libert / 20 Minutes

Des challenges toujours plus débiles. On ne compte plus les défis circulant sur les réseaux sociaux. Tous différents, ils ont néanmoins un point commun : leur dangerosité potentielle. C’est sans surprise le cas du « circle challenge », un nouveau venu contre lequel les gendarmes du Nord tiennent à mettre en garde les jeunes tentés par l’expérience.

On ne sait pas vraiment d’où débarque ce nouveau défi. Les vidéos à ce sujet pullulent déjà sur le Web. Il semble toutefois davantage présent sur le réseau social très prisé des ados, Tik Tok. Pour faire court, il s’agit de se mettre en cercle à plusieurs, tête baissée, avec un téléphone filmant vers le haut depuis l’intérieur du cercle. L’un des participants doit jeter un objet en l’air et la personne sur laquelle retombe l’objet est éliminée.

Ballon de basket ou encore pastèque

Dans le fond, cela pourrait être ludique si l’objet en question était inoffensif, comme une balle légère en mousse par exemple. Sauf que ce n’est pas le cas, loin de là. Si l’on n’a pas encore trouvé de vidéo dans laquelle les participants utilisent un parpaing, il en existe pléthore avec d’autres choses aussi hétéroclites que lourdes : ballon de basket, ballon médical de 2 kg, pastèque… Une vidéo postée en décembre dernier, cumulant près de 2 millions de vues, propose même une récompense de 1.000 dollars.

Bref, et même si le département n’est pas particulièrement concerné, les gendarmes entendent sensibiliser les parents et les jeunes aux risques qu’ils encourent à participer à ce challenge. En attendant le prochain…