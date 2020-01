Les participants du Dakar 2020 rendent hommage au pilote moto Paulo Goncalves, décédé en course ce 12 janvier 2020. — AFP

1. Retrait de l’âge pivot de la réforme des retraites

Samedi, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le retrait de l’âge pivot de la réforme des retraites. Une mesure qui « ne change absolument rien à notre détermination. C’est tout le projet qui doit être retiré », ont expliqué de nombreux manifestants dans le cortège parisien de samedi. Pour l’universitaire Mireille Bruyère, du collectif Les économistes atterrés, ce retrait de l’âge pivot n’est « pas un recul politique mais plutôt une manœuvre ».

2. Un peu plus de trains et de métros ce lundi

Lundi, 40e journée de grève contre le projet de la réforme des retraites, le trafic ferroviaire sera « en amélioration ». En moyenne selon la SNCF​, 9 TGV sur 10 circuleront sur la France et à l’international, 7 TER sur 10 et également 7 Intercités sur 10, a annoncé dimanche la compagnie dans un communiqué. Du côté de la RATP, on note une nette amélioration pour les RER A et B avec 1 train sur 2, mais le trafic des métros est encore très perturbé. Le détail par ici.

3. Yubo, le réseau social « le plus safe »

« Fais-toi de nouveaux amis ! » C’est le slogan de Yubo, l’application de discussions en live très prisée des adolescents, dont vous entendrez sûrement parler en 2020. Créé par trois étudiants français en 2015, le réseau social (auparavant connu sous le nom de Yellow) souhaite aujourd’hui prendre un nouveau virage, pour désormais jouer dans la cour des grands. L’appli made in France vient tout juste de réaliser une levée de fonds de 11,2 millions d’euros pour soutenir sa croissance à l’international, et accélérer le développement technologique de sa plateforme. De grands noms de la Silicon Valley, comme Village Global qui compte parmi ses investisseurs Mark Zuckerberg (Facebook) et Jeff Bezos (Amazon), ou encore Sweet Capital (Candy Crush) ont ainsi misé sur le petit frenchy.

4. Hommage à Cédric Chouviat

Les parents de Cédric Chouviat lors de la marche blanche pour lui rendre hommage ce dimanche - GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Levallois-Perret, à l’ouest de la capitale, d’où était originaire Cédric Chouviat, livreur mort à Paris après son interpellation par des policiers​, afin de lui rendre hommage et de demander « justice ». Mines graves et en silence, proches et anonymes, rose blanche à la main pour beaucoup, t-shirts blanc « Justice pour Cédric » pour certains, sont partis de la place de l’hôtel de ville. Ils se sont rassemblés derrière la femme et les enfants de Cédric Chouviat, en présence notamment d’Isabelle Balkany, première adjointe et maire par intérim de Levallois-Perret.

5. Décès d’un pilote sur le Dakar

Le pilote portugais Paulo Gonçalves, 40 ans, est décédé sur les routes du Dakar, en Arabie Saoudite. Habitué de l’épreuve, dont il avait terminé deuxième en 2015, le pilote moto a été victime d’une chute, ont annoncé les organisateurs. Gonçalves, qui disputait son treizième Dakar, a chuté au km 276 de la spéciale. Le pilote était inconscient à l’arrivée de l’équipe médicale missionnée sur place. Il a ensuite été héliporté vers l’hôpital, où son décès a été constaté.

