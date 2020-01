L'usine Lubrizol à Rouen, le 25 octobre 2019. — Robin Letellier/SIPA

L’association Rouen Respire a déposé une requête en suspension au tribunal administratif de Rouen contre la reprise d'activité partielle de l'usine Lubrizol.

Son avocate, l’ex-ministre de l’Environnement Corinne Lepage, a notamment indiqué à l’Agence France-Presse (AFP) avoir déposé ce recours « au nom de Rouen Respire qui a le statut d’association légitime », confirmant une information du journal Le Monde.

« Ce qu’on dit, c’est qu’on n’est pas contre le redémarrage de Lubrizol – on pense même qu’il faut maintenir l’activité et les emplois –, mais dans les conditions actuelles, c’est précipité, cela fait planer un risque sur la population », a déclaré le président de Rouen Respire, Olivier Blond. L’association espère avec cette requête obtenir « un débat voire un nouvel arrêt de l’activité ». « Vu les enjeux, on pense qu’on peut attendre un mois ou deux pour faire bien les choses », estime Olivier Blond.

Une réouverture partielle

L’usine Lubrizol de Rouen, classée Seveso seuil haut, et où un gigantesque incendie s’est déclaré le 26 septembre dernier, a redémarré dans la nuit du 13 au 14 décembre, après le feu vert de la préfecture de Seine-Maritime à une réouverture partielle. Selon le président de Lubrizol France, l’entreprise représente quelque 2.200 emplois directs et indirects.

« On pense qu’aujourd’hui Lubrizol n’a pas fait la preuve qu’il était irréprochable à assurer la sécurité de la population », souligne Olivier Blond. « Le recours est fondé sur le fait que la procédure de suivi de Lubrizol était irrégulière », a indiqué Corinne Lepage. « On a déjà attaqué l’arrêt du 24 juillet sur l’autorisation de stockage donnée par la préfecture », a rappelé l’ancienne ministre. « C’est inadmissible », estime le conseil de Rouen Respire commentant la gestion du dossier par les autorités.

« Les failles du dispositif de prévention préfectoral »

L’usine avait été autorisée l’année dernière à augmenter la quantité de produits polluants stockés, mais le 26 septembre, vers 02h30, une partie de l’usine Lubrizol et trois bâtiments de l’entreprise contiguë, Normandie Logistique, ont été ravagés par un incendie, qui a provoqué un panache de fumée noire long de 22 km. Le sinistre n’a pas fait de victime. Au total, 9.505 tonnes de produits, en majorité chimiques, avaient brûlé.

Pour Olivier Blond, « l’accident de Rouen de Lubrizol a montré les failles du dispositif de prévention préfectoral, et on attend de la préfecture qu’elle prouve qu’elle a mis en place un dispositif de prévention amélioré ».