L’image du jour : Nicole Belloubet conspuée par des avocats à la Cour de cassation

Un accueil pas vraiment chaleureux. Alors qu’elle se rendait à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, la ministre de la Justice Nicole Belloubet s’est retrouvée face à plusieurs centaines d’avocats, qui ont bruyamment manifesté pour faire entendre leur opposition à la réforme des retraites, qui va « tuer la profession » selon leurs revendications. La ministre est restée impassible mais a malgré tout du être protégée par un important dispositif de sécurité.

La question du jour : Comment l'enquête sur le crash en Iran peut-elle se dérouler ?

Missile ou pas missile ? Plusieurs jours après le crash d’un avion de ligne ukrainien ayant causé la mort de 176 personnes au nord de l’Iran, la question de l’enquête sur ce drame est sur toutes les lèvres. L’Iran soutient la thèse de l’incendie technologique, tandis que le Canada (dont des citoyens sont morts dans le crash) et les Etats-Unis accusent la République islamique d’avoir touché l’avion par erreur pendant une opération militaire visant des bases américaines en Irak. Comment trancher et faire toute la lumière sur ce crash dans un contexte international aussi tendu ? 20 Minutes fait le point sur la situation, avec l’aide notamment de Jean-Paul Troadec, ancien directeur du BEA (Bureau d’enquêtes et d’analyses chargé d’étudier les accidents d’avion).

La perf du jour : Le retour du roi Fourcade

L’absence de son grand rival Johannes Boe y est sans doute pour beaucoup, mais peu importe. Martin Fourcade a de nouveau brillé sur la Coupe du monde de biathlon en remportant vendredi le sprint d’Oberhof, devant un autre Français, l'épatant Emilien Jacquelin.

Le fake-off du jour : Non, Brigitte Macron n’œuvre pas pour les Pièces jaunes aux frais du contribuable

C’est une rumeur lancinante depuis déjà le milieu des années 2010, lorsque Bernadette Chirac était première dame, et revient de temps en temps. Non, Bernadette Chirac puis Brigitte Macron n’utilisent pas l’argent public pour œuvrer en faveur de l’association caritative des Pièces jaunes. On vous explique ce qu’il en est réellement.

Là-bas, c’est un scandale. Comment Carlos Ghosn, l’ancien PDG du groupe Renault-Nissan, a-t-il pu s’enfuir du pays ? Vécu comme « une humiliation », cet épisode pourrait laisser des traces dans l’histoire judiciaire du pays. Au Japon, les actions de Carlos Ghosn pourraient « nuire à l’image de l’étranger. Cela pourrait renforcer cette envie de rester entre personnes de confiance, entre Japonais », décrypte pour 20 Minutes Valérie Niquet.