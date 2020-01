Les interrogations des adolescents vis-à-vis de l'environnement sont de plus en plus importantes. — Pixabay

La hausse des températures, la montée des eaux, l’extinction des espèces, la forêt amazonienne qui brûle… Autant de sujets qui peuvent générer des peurs, notamment chez les adolescents.

Le dérèglement climatique et les catastrophes écologiques peuvent générer de la peur, de la tristesse, un sentiment d’impuissance, une perte de confiance en l’avenir. Si vous avez entre 11 et 18 ans et que vous êtes sujet à cette éco-anxiété ou angoisse climatique, racontez-nous.

Comment cette angoisse se traduit-elle au quotidien ? Depuis combien de temps en souffrez-vous ? Vous empêchez-vous certaines activités, certains achats ou certains comportements ? Quelles sont les conséquences sur votre vie ? Quelle aide vous apporte votre entourage ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.