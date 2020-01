DÉMOGRAPHIE Carte postale emblématique de la Côte d'Azur et lieu de villégiature des milliardaires du monde entier, la commune du littoral des Alpes-Maritimes peine à retenir ses habitants

Paloma Beach, à Saint-Jean-Cap-Ferrat est l'une des dix plages de France les plus instagramées, selon Holidu — M. Frénois / ANP / 20 Minutes

Selon l'Insee, la presqu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat enregistre une baisse du nombre d'habitants de 26,4% entre 2007 et 2017.

En cause, l'ancienne bulle immobilière causée par l'arrivée des milliardaires russes et la réussite touristique de la commune. ​

Avec son cadre de vie idyllique, on pourrait croire que la foule se bouscule pour habiter à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Les dernières données des populations légales, publiées par l’Insee, démontrent pourtant l’inverse. La presqu’île est passée d’une population totale de 2.148 habitants en 2007 à 1.581 en 2017, soit une baisse de 26,4 %.

Avec un taux de variation annuel moyen de -3 %, elle est même la commune du littoral des Alpes-Maritimes qui enregistre le plus mauvais résultat.

Les milliardaires russes font flamber les prix de l’immobilier

Pour comprendre ces départs, il faut se pencher sur l’historique du marché immobilier local. « Du début des années 2000 jusqu’en 2012, c’était le grand boum du Cap-Ferrat. De nombreux Russes ont fortement investi et ont fait monter les prix de façon délirante. Beaucoup de propriétaires locaux ont profité de cette bulle pour vendre et s’installer ailleurs, comme à Beaulieu ou à Villefranche-sur-Mer », analyse Benjamin Mondou, président de Century 21 Lafage Transactions et administrateur de la Fnaim 06.

Et de préciser : « Aujourd’hui, la clientèle est différente (Belges, Scandinaves, Anglo-Saxons). Le marché est plus ouvert et les prix sont redevenus plus cohérents [mais pas moins bon marché : 11.399 euros/m2 pour un appartement, 16.880 euros/m2 pour une maison, selon meilleursagents.com]. »

Sous pression touristique

Selon le service Études et diffusion de l’Insee Paca, les chiffres s’expliquent également par la forte pression immobilière causée par l’offre touristique dans cette zone à forte densité urbaine. Un avis que partage le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, pour qui « la fiscalité française encourage plutôt la location saisonnière meublée, type Airbnb, que la résidence à l’année ». Conséquence, le nombre de logements vacants diminue, tandis que les prix augmentent.

Pour lutter contre ce phénomène, l’élu déclare avoir mis en location une vingtaine de logements communaux à loyers modérés « afin de garder les actifs sur place ». Et ainsi, « maintenir les classes de l’école communale et préserver le commerce local ».