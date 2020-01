Illustration de la SNCF. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

Le taux de grévistes à la SNCF se maintient au-dessus de 10 %, ce vendredi (10,2 %), avec près d’un conducteur sur deux (47,3 %) concerné au lendemain de la quatrième journée de manifestation contre la réforme des retraites, a annoncé la direction du groupe ferroviaire.

📄 Grève nationale interprofessionnelle. Le taux de grévistes mesuré ce matin s'établit à 10,2%.



Décompte effectif des présents/absents devant travailler sur chacun des 400 établissements ou unités de la France entière. pic.twitter.com/CX8De5UFJs — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) January 10, 2020

Parmi les autres personnels indispensables à la circulation des trains, 36,3 % des contrôleurs et 24,3 % des aiguilleurs étaient en grève, d’après ce décompte. Le 3 janvier, le taux global de grévistes était tombé à son plus bas niveau depuis le début de la grève : 6,2 %. Le plus haut – 55,6 % – avait été atteint pour la première journée de mobilisation interprofessionnelle, le 5 décembre.