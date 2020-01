Manifestation à Paris contre la réforme des retraites, le 9 janvier 2020. — SEVGI/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le voile se lève de plus en plus sur les points de la réforme des retraites qui seront présentés en Conseil des ministres le 24 janvier. Age pivot, équilibre financier, rémunération des enseignants… Les premiers éléments du projet de loi ont été transmis pour avis aux caisses de Sécurité sociale. Un « âge d’équilibre » devrait être mis en place en 2022 pour « inciter les Français à partir plus tard avec une meilleure pension ». Les partenaires sociaux auront toutefois jusqu’à septembre 2021 pour « proposer au gouvernement » d’autres « modalités d’atteinte de l’équilibre financier ».

A tour de rôle, Donald Trump, Justin Trudeau et Boris Johnson ont livré jeudi des informations concernant le Boeing 737, qui s’est écrasé à Téhéran avec 176 personnes à son bord. Pour eux, les faits sont clairs : « l’avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Ce n’était peut-être pas intentionnel », comme l’a affirmé le Premier ministre canadien. Afin de lever les doutes, l’Iran montre un esprit de coopération. Le pays a notamment « invité l’Ukraine en tant que le propriétaire de l’appareil, et Boeing en tant que fabricant de l’avion à participer à cette enquête ». Surtout, l’agence américaine en charge de la sécurité des transports, la NTSB, a annoncé avoir également reçu une notification des autorités aériennes civiles de l’Iran pour enquêter sur les causes du crash.

L’intersyndicale formée par la CGT, FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse appelle à de nouvelles actions les 14, 15 et 16 janvier pour obtenir le retrait de la réforme des retraites. Hier, les cortèges ont rassemblé 452.000 manifestants selon le ministère de l’Intérieur, près d’1,7 million d’après la CGT, des chiffres en baisse par rapport au 17 décembre.