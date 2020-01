Prince Harry et Meghan Markle le 27 novembre 2017 — Alastair Grant/AP/SIPA

Pour vous remonter le moral, il y a mieux mais pour remonter le temps, en revanche, on ne connaît pas meilleur format. Voici nos immanquables, le résumé de l’actu du jour en cinq points.

1. La vidéo du jour : Revivez les manifestations du jour

Des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé partout en France ce jeudi pour la quatrième journée de manifestations contre la réforme des retraites. A Paris, des heurts entre les forces de l’ordre et des manifestants ont émaillé la fin du défilé.

2. Le sujet de conversation du jour : Que vont devenir Meghan et Harry?

La nouvelle a fait trembler le Royaume-Uni hier soir : Harry et Meghan, duc et duchesse de Sussex, ne veulent plus être des membres royaux de premier plan. Et ils ne veulent plus de l’argent de poche de la Reine. Les voici donc de retour sur Viadeo à peaufiner leur CV pour trouver un petit boulot qui leur assure une indépendance financière. On s’est penché sur leur avenir professionnel...

Meghan et la Reine étaient encore BFF il y a 18 mois, - Tim Rooke/REX/Shutterstock

3. La question du jour : Va-t-on revenir aux 90 km/h?

La Haute-Marne lancera-t-elle une vague de fond, celle du retour aux 90 km/h sur les routes départementales. Avant même cette annonce beaucoup d’élus avaient fait part de leur intention de revenir sur la limitation à 80 km/h, mais aucun n’avait, jusque-là, franchi le pas. Ils craignent notamment que leur responsabilité ne soit engagée en cas d’accident. On fait le point...

Illustration du changement de limitation de vitesse sur la route. - SEBASTIEN BOZON / AFP

4. Le fake off du jour : La semaine de quatre jours en Finlande

A en croire plusieurs articles de presse, le gouvernement finlandais envisagerait de mettre en place une semaine de quatre jours de travail. A six heures par jour. Une semaine de 24h en somme… La décision est tellement séduisante qu’elle a fait le tour des réseaux sociaux en un temps record. Mais est-ce une vraie annonce ? Pas du tout… Les explications de notre service Fake Off.

Sanna Marin, Premier ministre de la Finlande, le 8 janvier 2020. - Claudio Bresciani/AP/SIPA

5. Le bug du jour : Des télés à 30 euros​

Fausse joie à Montpellier (Hérault) où des clients d’un hypermarché ont cru pouvoir acheter des téléviseurs à 30 euros au lieu de 300 euros. En cause, une erreur d’étiquetage dont serait responsable un prestataire de l’enseigne. La direction n’a pas voulu vendre les appareils au prix indiqué, les clients se sont fâchés et la police a dû intervenir pour disperser la foule.

Un supermarché Géant Casino (illustration) - PATRICK GELY/SIPA

