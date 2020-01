Illustration de personnes se déplaçant à pied. — Pixabay

Un kilomètre à pied, ça use ça use. (…) Deux kilomètres à pied, ça use les souliers. Jusqu’au jour où vous en avez vraiment marre d’arriver au travail avec cet air dans la tête pendant les grèves.

Avec vos trajets parfois à rallonge pour continuer votre activité de salarié, à l’exception des non grévistes évidemment, peut-être avez-vous développé des stratégies pour être plus à l’aise sur votre chemin à pied, à vélo, à trottinette ou avec vos autres moyens de transport.

Vous avez troqué vos escarpins (bien au chaud dans votre sac à dos) contre une paire de baskets ? Vous profitez de la douche – habituellement réservé aux sportifs d’entre midi et deux – en arrivant trempé de sueur au bureau ? Vous avez investi dans une lampe frontale et un meilleur manteau pour arriver à l’heure travailler dans votre boulangerie ou commerce de proximité ? Votre paire de chaussures fétiches à rendu l’âme ? Vous avez dû abandonner le costard ?

Racontez-nous. Chez 20 Minutes, nous sommes curieux de lire vos témoignages et de découvrir vos meilleures photos de « tenue de grève ». N’hésitez pas à nous confier vos pires (mais aussi les plus joyeuses) anecdotes de grève. À vos appareils photo, pour nous montrer votre look du jour.

