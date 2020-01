Bus du réseau de transport public TBC à Bordeaux — M.BOSREDON/20MINUTES

La situation dans les transports en commun est finalement un peu plus compliquée ce jeudi matin, notamment à Bordeaux. Des manifestants bloquent depuis 5h30 le dépôt de bus de Bordeaux Lac, indique la direction de TBM (Tram et Bus de la Métropole) si bien que « très peu de bus sont en circulation sur les lignes 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 29, 31 et 35, et aucun sur la Corol 33. »

/!\ Certaines lignes de bus sont extrêmement perturbées. https://t.co/2GHulbQM2t — InfoTBM (@info_tbm) January 9, 2020

Les bus sur les autres lignes circulent en fréquence dégradée, par exemple 6 sur 20 sur la Liane 1. En revanche, le trafic sur le réseau de tram est conforme aux prévisions, à savoir une rame toutes les 7’30 sur les quatre lignes (et toutes les 15' sur les antennes).

Blocage du dépôt en cours (manifestants extérieurs à l’entreprise) : Seules les lignes 34,42,46,48,50 et 52 Et

104,106,108,114,116,126,130,132,134 et 136 fonctionnent normalement.

1 Trambus sur 3 circule sur T1.

Les services fluviaux sont assurés. — Chronoplus (@Chronoplus_Info) January 9, 2020

A Bayonne, le dépôt de bus est également bloqué par des manifestants. Plusieurs lignes de bus ne fonctionnent pas du tout, et il faut compter un tram sur trois sur la ligne T1.