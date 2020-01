Grève du 9 janvier EN DIRECT : Trafic perturbé dans les transports et circulation (à peu près) normale sur la route

07h35 : Un point sur la circulation des trains et des métros

A la SNCF, le trafic sera plus perturbé qu’hier ce jeudi, avec 60 % des TGV et 40 % des TER. En Ile-de-France, un tiers des Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne) rouleront et « la situation sera particulièrement difficile sur certaines lignes », a prévenu la direction.

La circulation à la RATP sera également difficile : seules deux lignes de métro automatisées 1 et 14 fonctionneront normalement. Les quatorze autres lignes de métro seront « très perturbées », tout comme le RER.