Le trafic SNCF sera encore perturbé mercredi, avec 75 % des TGV et 50 % des Transiliens « en moyenne » en circulation au 35e jour de grève reconductible contre la réforme des retraites, a annoncé ce mardi la direction dans un communiqué.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 8 janvier 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/Ad2Tlp9Hzk — SNCF (@SNCF) January 7, 2020

Sur le réseau TGV, le trafic sera « normal » entre Paris et Lille, « quasi normal » sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Marseille, a précisé le groupe ferroviaire dans un communiqué. Comme mardi, il est prévu six TER sur dix (trains et autocars de substitution) en circulation mercredi, soit une hausse de « 20 % par rapport à la semaine dernière », souligne la SNCF. Un tiers des Intercités circuleront. Le trafic international sera « perturbé ».

Du côté de la RATP, en Ile-de-France, le trafic sera normal sur les lignes 1 et 14, et les lignes de tramway 2, 5 et 8. Plus de précisions avec le tableau ci-dessous :