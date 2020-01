L'Australie vit depuis plusieurs jours une série d'incendies massifs — Glen Morey/AP/SIPA

Des dates dont on se souvient, des jours qui feront date, voici l’essentiel des nouvelles du jour.

La date du jour : Cinq ans après l’attentat de « Charlie Hebdo », l'émotion reste vive

Cinq ans après, de sobres hommages ont été rendus ce mardi aux victimes des attaques de janvier 2015 à Charlie Hebdo, Montrouge et l’Hyper Cacher. Une centaine de personnes s’est rassemblée à partir de 11 heures rue Nicolas-Appert, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo où, à la même heure, jour pour jour, les frères Saïd et Chérif Kouachi tuaient 11 personnes avant de prendre la fuite en criant « On a vengé le prophète Mohamed », qui avait été caricaturé dans le journal satirique. A lire ici.

L’info grève du jour :

Illustration de la SNCF. - PATRICK LEVEQUE/SIPA

Système D ? Baskets ? Ou train partant et gagnant ? Tentez votre chance en regardant les prévisions de trafic SNCF et RATP.

La bonne idée du jour :

Un kit de restauration zéro déchet pour inciter les étudiants à réduire le poids de leur poubelle et mieux gérer les déchets. C’est l’expérimentation qui sera lancée en mars ou avril à Toulouse. Découvrez le Green-Pack.

Les images du jour :

Les incendies en Australie continuent de ravager le pays - /AP/SIPA

Huit millions d’hectares détruits, 24 morts, l’Australie n’en finit pas de brûler. Les photographes du monde entier ont capté les images d’un pays qui suffoque. Tandis que des habitants témoignent de leur enfer et que des orages de feux provoqués par les incendies suscitent l’inquiétude.

