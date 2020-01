Des trains SNCF à l'arrêt — KONRAD K./SIPA

La circulation restera « perturbée » mardi du fait de la grève contre le projet de réforme des retraites, avec toutefois « des niveaux de service élevés » sur les principaux axes TGV, indique ce lundi la SNCF.

Trois TGV sur quatre devraient circuler, avec un trafic normal sur Paris-Lille et quasi normal sur Lyon et Marseille. Six TER sur 10 devraient circuler (y compris via des bus de remplacement), 1 Transilien sur 2 et 2 Intercités sur 5, estime la SNCF.

[Mouvement Social]⚠️Le 7 janvier, le trafic #RATP sera très perturbé, priorisant les heures de pointes du matin et du soir avec toutes les lignes de métro ouvertes. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal sur le Tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne. pic.twitter.com/JEHqKFjO8E — RATP Group (@RATPgroup) January 6, 2020

Concernant la RATP, il y aura seulement deux lignes de métro en circulation normale (la 1 et la 14), et l’ensemble des autres lignes avec un trafic ralenti et seulement à des horaires précises. Il n’y aura qu’un RER B sur deux en heures pleines (6h30-9h30 et 16h30-20h), et un sur trois le reste de la journée. Le RER A aura quant à lui un trafic ralenti de 6h30 à 19h30.