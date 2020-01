Une gare SNCF vide à Saint Germain au Mont d'Or, le 9 décembre 2019. — Laurent Cipriani/AP/SIPA

Le taux de grévistes à la SNCF se stabilise à 6,3 % ce lundi, avec plus d’un tiers des conducteurs de train en grève, a annoncé la direction ce midi.

Alors que ce mouvement illimité est entré ce week-end dans son deuxième mois, la mobilisation des personnels indispensables à la circulation est en hausse par rapport à vendredi, avec 36,5 % des conducteurs de trains grévistes (contre 31,2 % vendredi), 19,1 % des contrôleurs (contre 16,2 %) et 10,7 % des aiguilleurs (contre 9,8 %). Tombé vendredi à 6,2 %, le taux global de grévistes avait alors glissé à son plus bas niveau. Le plus haut – 55,6 % – avait été atteint le premier jour, le 5 décembre.