Illustration de la SNCF. — PATRICK LEVEQUE/SIPA

La SNCF prévoit un trafic « en nette amélioration » pour lundi, même si « cela reste difficile », a indiqué dimanche Agnès Ogier, la porte-parole du groupe SNCF dans un point presse.

En raison de la grève​ contre la réforme des retraites, la SNCF prévoit 1 Transilien sur 2 en Ile-de-France, 6 TER sur 10, un trafic « normal ou quasi-normal sur pratiquement toutes les grandes destinations depuis Paris » avec 8 TGV sur 10 en moyenne, mais seulement 2 Intercités sur 5, a-t-elle indiqué.

Un trafic RATP très perturbé

Cela ne sera pas le cas de la RATP, avec seulement deux lignes de métro en circulation normale (la 1 et la 14), et l’ensemble des autres lignes avec un trafic ralenti et seulement à des horaires précises. Il n’y aura qu’un RER B sur deux en heures pleines (6 h 30-9 h 30 et 16 h 30-20 h 00), et un sur trois le reste de la journée. Le RER A aura quant à lui un trafic ralenti de 6 h 30 à 19 h 30.

[Mouvement Social]⚠️Le 6 janvier, le trafic sera très perturbé avec une offre en légère amélioration par rapport à celle du 3/01 priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. Il sera quasi normal sur le Tramway et 3 bus sur 4 circuleront en moyenne pic.twitter.com/3YyylvDYq8 — RATP Group (@RATPgroup) January 5, 2020

Ce dimanche, la grève contre la réforme des retraites célébrait son premier mois de mobilisation, elle qui a débuté le 5 décembre.