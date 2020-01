Obus découverts sur le littoral girondin. — Gendarmerie de la Gironde

Après les ballots de cocaïne échoués sur le littoral… Gare aux obus sur la plage. La gendarmerie de la Gironde met en garde, ce dimanche, face à la présence potentielle d'obus de la Seconde guerre mondiale sur les plages du littoral girondin. « Ces derniers jours, plusieurs obus et autres engins explosifs ont été découverts sur le littoral girondin suite aux coups de vent qui ont marqué ces dernières semaines » indiquent les gendarmes.

« Bien qu’en mauvais état visuellement, ces engins restent potentiellement explosifs et donc très dangereux. » La gendarmerie rappelle qu’il est strictement interdit de les manipuler, et qu’il vaut mieux « rester le plus possible à l’écart » et « alerter immédiatement la gendarmerie ou la police via le 17, en donnant un maximum de renseignement sur l’engin découvert (taille, couleur…). »

Mardi 31 décembre, une opération de déminage concernant sept obus datant de la Seconde Guerre mondiale, a eu lieu sur la plage de Montalivet, par les démineurs militaires de la base aérienne de Cazaux, rapporte Sud Ouest.