Les affiches de l'association Alliance Vita avaient choqué de nombreux Franciliens par leur contenu jugé anti-avortement. — A. GELEBART / 20 MINUTES / SIPA

Le bras de fer se poursuit autour de la campagne publicitaire anti-IVG et anti-PMA déployée par l’association Alliance Vita. Alors que les affiches avaient été enlevées à la demande de la maire de Paris et de nombreux internautes, le tribunal saisi en référé demande ce samedi à la régie Mediatransports « de replacer les deux affiches (de soutien à la paternité et à la maternité) qu’elle avait retirées jeudi 2 janvier sans préavis, et sans même alerter l’association », rapporte Alliance Vita dans un communiqué.

« Très grand étonnement face à cette décision de référé ordonnant la poursuite de la campagne anti-PMA et anti-IVG. J’encourage #Mediatransports à user de toutes les voies de droit possibles pour qu’il soit mis définitivement fin à cette campagne », a réagi Anne Hidalgo sur Twitter, tandis que Mediatransports, sur le même réseau social, a annoncé son intention de faire appel.

Une autre régie priée de replacer les affiches

Association du mouvement « pro-vie » qui milite notamment contre l’avortement et la procréation médicalement assistée, Alliance Vita a mené une campagne autour de plusieurs visuels avec un slogan, « la société progressera », y ajoutant, selon les cas, « à condition de respecter la paternité » ou « la maternité » ainsi que « la différence ».

Alliance Vita a par ailleurs indiqué avoir demandé à un autre réseau d’affichage, Exterion Media, de « réinstaller immédiatement » dans les rues de Paris « la totalité des trois visuels de la campagne », retirés vendredi dernier, « faute de quoi l’association lancera une seconde action en référé ».