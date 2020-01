GREVE Les lignes 4 et 7bis resteront entièrement fermées

(Illustration) Fermeture du métro Gare de l'Est, reforme des retraites, grève des transports en commun. — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Le trafic à la RATP sera encore perturbé dimanche alors que la grève illimitée contre la réforme des retraites entrera dans sa 32e journée, a annoncé l’entreprise ce samedi.

Deux lignes seront entièrement fermées (4, et 7bis) et 14 fonctionneront partiellement, ou normalement (1, 14 et Orlyval), dans un scénario similaire à celui de samedi​. La circulation des métros se concentre principalement l’après-midi. « Les déplacements domicile-travail étant moins nombreux le week-end, la RATP concentrera le maximum de ses efforts l’après-midi pour garantir un service minimum », écrit l’entreprise ferroviaire.

Le trafic des RER, « en amélioration, sera assuré une grande partie de la journée : de 8h à 18h30 pour le RER A et de 8h à 20h pour le RER B », assure la RATP. S’agissant des bus, trois sur quatre circuleront en moyenne et le trafic sera « quasi normal sur le tramway », pronostique la RATP.

Elle prévoit un trafic « très perturbé » pour la journée de lundi et donnera le détail ligne par ligne dimanche.